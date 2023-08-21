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Собянин рассказал о новых социальных объектах на западе Москвы

Собянин рассказал о новых социальных объектах на западе Москвы
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Школа в Кунцеве на 825 мест готова на 65%.

В Западном административном округе Москвы строится и планируется несколько социальных объектов. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

В районе Кунцево появится школа на 825 мест. Строительная готовность объекта – 65%, уточнил градоначальник.

По словам мэра, в школе будут лабораторно-исследовательские комплексы и IT-полигон, гимнастический и два спортивных зала, помещения для музыкального и художественного образования. Также в Кунцеве построят детский сад с бассейном.

На территории городской клинической больницы №31 в районе Проспект Вернадского откроется травматолого-ортопедический корпус. Специалисты ведут фасадные и внутренние отделочные работы, монтируют инженерные сети.

В Солнцеве появится школа на 1,2 тысячи учеников и детский сад на 350 малышей. В районе Филевский парк за счет бюджета Москвы построят детсад на 300 воспитанников.

За последние полгода в пяти округах Москвы построили 17 социальных объектов, сообщил ранее Собянин. До конца текущего года в 17-м квартале Некрасовки возведут школу, еще одно среднее образовательное учреждение появится в 2024 году на 6-й Радиальной улице в районе Бирюлево Восточное.

21 августа 2023, 13:11
Изображение: Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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