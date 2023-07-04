Спрос на жилье в трейд-ин резко снизился

Доля сделок в столице сократилась вдвое.



В столице снизился спрос на первичное жилье через трейд-ин. Раньше в новостройках каждая четвертая сделка могла совершаться по такой схеме, сейчас доля покупок сократилась всего до 10-15%.



Трейд-ин подразумевает одновременную продажу своей старой квартиры на вторичном рынке и приобретение новой – на первичном. На период реализации "вторички" квартира в новостройке бронируется и фиксируется в цене. Деньги от продажи старого жилья сразу направляются на приобретение новой квартиры.

Большинство застройщиков все так же предлагают услугу трейд-ин, но покупатели не торопятся пользоваться ей. Главная причина – рост спроса на льготную ипотеку, а также субсидированные программы.

Кроме того, на вторичном рынке увеличился срок продажи квартир. Раньше жилье удавалось продать максимум за две недели. Как правило, именно на этот срок бронируют и квартиру в новостройке. Сейчас же на сделку со "вторичкой" уходит до месяца.

При этом покупатели очень часто используют средства от продажи старого жилья для новой сделки. Просто они делают это самостоятельно, не привлекая застройщиков. Сделки занимают больше времени и не регистрируются как трейд-ин.