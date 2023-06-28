Поспешишь – людей насмешишь. Рынок недвижимости в столице диктует свои правила.

Уровень цен на объекты жилья стабильным назвать трудно. Чтобы не упустить удачный период для сделки, важно держать руку на пульсе. Под влиянием экономических, государственно-правовых и иных факторов не исключены сюрпризы на рынке недвижимости. Иногда лучше прислушаться к словам экспертов, иначе срочная продажа квартиры в Москве может выйти боком.

По словам аналитика Летенкова, осенью стоимость столичных "квадратов" наверняка взлетит. Причем, как пишет телеканал "360", есть вероятность роста цен и на новостройки, и на "вторичку". Судя по прогнозу специалиста, владельцам недвижимости лучше повременить с продажей квартир в Москве, поскольку в перспективе есть шанс выручить больше денег.

Отметим, что эксперт лишь ожидает повышения цен на жилье, но не гарантирует. Поэтому судить о целесообразности сделки в осенний период можно лишь с оговоркой. Особенно, если срочная продажа квартиры в Москве жизненно необходима.

Отметим, что за последний год наблюдается увеличение стоимости жилья в некоторых крупных городах России. Например, в Екатеринбурге на вторичном рынке цены повысились на 9%. На это указывают данные статистики, которые приводит URA.RU.

Чтобы извлечь максимум выгоды, не стоит забывать о безопасности сделки. Нередко за покупателей себя выдают мошенники, да и близкие люди способны на предательство. Сайт VSE42.RU поделился историей о срочной продаже недвижимости, в которой фигурирует аферист из Москвы.