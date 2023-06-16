Как не ошибиться с покупкой "вторички"

И не стать жертвой мошенников.



Квартиры на вторичном рынке зачастую дешевле лотов в новостройках, особенно, если речь идет о старом жилом фонде – панельных домах высотой до 14 этажей. Иногда разница в цене между готовым и строящимся жильем достигает 40% и более, поэтому стабильный спрос на вторичные квартиры закономерен. Эксперты назвали главные риски, которые сейчас ожидают покупателя "вторички".



Основной риск, актуальность которого выросла с марта текущего года, – это сокрытие фактов о продаваемой квартире. Из-за изменения правил в выдаче выписок из ЕГРН потенциальным покупателям теперь сложнее установить собственника и проверить подлинность документов на квартиру. Однако по выписке все еще можно проверить, есть ли у недвижимости обременения, чем обязательно следует воспользоваться.

Перед покупкой также крайне важно изучить техпаспорт, чтобы убедиться, что в квартире не выполнено незаконной перепланировки. За нарушение планировки штраф накладывается на текущего владельца. Придется потратиться и на восстановление прежнего облика жилья.

Самым надежным способом расчетов при совершении сделки на вторичном рынке считается аккредитив. В такое случае банк блокирует необходимую безналичную сумму, пока не получит все необходимые документы от продавца и не утвердит продажу.

Стоит крайне аккуратно относиться к сделкам по доверенности. Да, это совершенно законный способ продаж, но важно тщательно проверить и полномочия продавца, и подлинность и актуальность доверенности. Обязательно следует связаться с самим доверителем, чтобы подтвердить все детали. К самой сделке лучше привлечь нотариуса.