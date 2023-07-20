Эксперты сделали прогноз по изменению рынка загородной недвижимости

Рак в жизни Буйнова Тесты Развод Марии Погребняк Игры Сонник

Топ новостей недели

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушкуНапала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку Розенбаум обратился к Путину с важным заявлениемРозенбаум обратился к Путину с важным заявлением Как многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансыКак многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансы

Лента новостей

Среда 19 июля

00:18Эксперты сделали прогноз по изменению рынка загородной недвижимости 22:46Волочкова рассказала про агрессию арестованного бывшего возлюбленного 19:50Агутина-старшего госпитализировали в кардиологическое отделение 18:49Продажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандалом 17:56В Калужской области охранники супермаркета избили посетителя 17:39В каких регионах России появится льготная ипотека на вторичную недвижимость 16:49Оксана Акиньшина показала публике детей 15:56Певица Слава получила предложение выйти замуж 14:13В Москве при столкновении двух автобусов пострадали 13 человек 12:27В аэропортах Москвы отменили или задержали более 20 рейсов из-за непогоды 11:40"Очень круто": Пьеха высказался о лечащейся от алкоголизма МакSим 11:20"Меня не волнует": Лепс категорично высказался о будущем дочери 10:23Сыгравший Полежайкина актер Казаков раскрыл причину неучастия в съемках "Папиных дочек" 08:40"Мракобесие": сын Газманова оценил масштаб введенных против его семьи санкций 08:05Похоронят в одной могиле: тело вдовы Этуша решено кремировать 08:00Как сказываются выяснения отношений Гуфа с Королевой и Айзой на психике ребенка 06:44Гинеколог: Препараты для прерывания беременности могут вызвать кровотечение 04:31Тимати объявил о длительной паузе в музыкальной карьере: интересуют другие проекты 02:37Основные правила по уходу за наращенными ресницами 01:38Развод и точка: Мария Погребняк подала в суд через 17 лет брака 00:40"Желаю всем такой любви": сияющая Бузова рассекретила личную жизнь 00:03Исследование: треть россиян согласились летом работать по сокращенному графику 22:51"Как фурия пролетела": опозоренная Волочкова свела счеты с соперницей 20:32Московские "ливневки" справляются с последствиями дождей – эксперт 20:00Сколько Пугачева зарабатывает на корпоративах 19:31Завидный жених: 46-летний Басков объяснился за свидания в кино 18:58"Вы не готовы": Тина Канделаки унизила россиян 17:22"Красоточка": Пегова в мини-юбке блеснула сочной фигурой 16:32Прическа как у певицы Валерии: идеальная укладка за 5 шагов 14:00О могилe Этуша и его жены будет заботиться чужой человек 13:40Психолог об активности Костомарова в соцсетях: Ищет опору для движения вперед 12:20Влюбленный миллионер подарил Варваре шикарную квартиру в Эмиратах 11:41В Москве змея заползла в жилую квартиру 09:23Актера Захарьева из сериала "Глухарь" увезли в больницу после спектакля 08:00Звездный стоматолог развенчал мифы о кариесе 06:47Назван простой способ защититься от телефонных мошенников 04:38Какие вещи визуально делают женщин старше 02:26Россиянин купил в магазине маринованные грибы с саморезами 00:07Кардиолог: Дискомфорт в груди может быть симптомом остеохондроза 22:54Стандартные водительские права приравнивают к электронным аналогам: новый проект Минцифры 21:57"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды 21:07Буйнов об отношениях с Пугачевой: Тепла стало поменьше 20:05Высший пилотаж: Кейт Миддлтон стала изюминкой мощного поединка 19:07"Секретный укол": Буйнов рассказал о борьбе с онкологией 19:00От Билана до Баскова: все звезды страны приехали в Санкт-Петербург 18:01Звезду российских сериалов госпитализировали после попытки суицида 17:03"Ужас в глазах": Чурикова чуть не погибла на съемках 16:11Писательница Шилова спряталась от цивилизации после болезни 15:16"Удивительный мужчина": Керимова впервые рассказала об отношениях с Киркоровым 14:00На северо-западе Москвы байкеров госпитализировали после столкновения с такси
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Эксперты сделали прогноз по изменению рынка загородной недвижимости

47

Риэлторы прогнозируют резкое повышение цен в сфере индивидуального строительства в Тюменской области. Эксперты заговорили о полной монополизации рынка.

Риэлторы прогнозируют резкое повышение цен и полную монополизацию рынка индивидуального строительства. Речь идет о Тюменской области в начале 2024 года.

Подобные опасения высказала участница команды топ-риэлтора федерального агентства "Этажи" Ильнура Ишкиева Елена Ситникова.

"Во-первых, как только начнут действовать счета эскроу в индивидуальном строительстве, резко поднимется цена загородной недвижимости. Я думаю, это произойдет уже в 2024 году", — цитирует специалиста URA.ru. Риэлтор считает, что с рынка уйдет средний бизнес, и это худший фактор.

Ситникова добавила, что, по ее подсчетам, выживут массовые застройщики, которые будут диктовать всему рынку свои условия и фактически его монополизируют. Кроме того, попытки сделать загородное жилье доступнее и обезопасить деньги заказчиков приведет к непредсказуемым результатам.

Эксперт отметила, что крупные застройщики сформируют цены, которые в итоге льготные ипотечные программы обрушат. "Надо искать альтернативу, помощь застройщикам", — резюмировала Ситникова.


20 июля 2023, 00:18
URA.ru✓ Надежный источник

По теме

Сколько стоит самый дорогой дом в Подмосковье

В каких регионах России появится льготная ипотека на вторичную недвижимость

В каких регионах России появится льготная ипотека на вторичную недвижимость
Вторичная недвижимость вскоре может попасть по льготные условия кредитования. В России уже длительное время идут обсуждения на тему расширения льготной ипотеки на вторичную недвижимость.

Ирина Опимах из ГК "КОРТРОС" рассказала о создании сильного бренда

Ирина Опимах из ГК "КОРТРОС" рассказала о создании сильного бренда
В рамках круглого стола портала "Все о стройке" эксперты рынка недвижимости поделились своим опытом в управлении маркетингом и продажами девелоперов. Директор управления пресс-атташе ГК "КОРТРОС" Ирина Опимах рассказала о создании и роли сильного бренда, а также о психологических особенностях работы с целевой аудиторией. Опимах указала на важность покупки недвижимости в жизни человека.

Писательница Шилова спряталась от цивилизации после болезни

Писательница Шилова спряталась от цивилизации после болезни
Юлия Шилова рассказала о жизни на даче. В 2000-е годы писательница Юлия Шилова прославилась на всю страну, будучи одним из самых издаваемых российских авторов.

На офисном рынке рекордный объем сделок

На офисном рынке рекордный объем сделок
Спрос формирует IT-сектор и госкомпании. На столичном рынке офисов в первой половине 2023 года были куплены и арендованы рекордные 915 тыс.

Спрос на зарубежное жилье вырос на треть

Спрос на зарубежное жилье вырос на треть
Наибольшей популярностью пользуется ОАЭ. Россияне продолжают охотно скупать жилую недвижимость на зарубежных рынках.

Названы главные ошибки при строительстве домашней котельной

Названы главные ошибки при строительстве домашней котельной
Место под котельную необходимо выбрать с учетом проложенных коммуникаций. Многие владельцы частной недвижимости, не имея возможности подключиться к централизованным коммунальным системам или из желания сэкономить, строят частные котельные, рассчитанные на обслуживание одного дома.

Выбор читателей

19/07СрдПохоронят в одной могиле: тело вдовы Этуша решено кремировать 18/07Втр"Вы не готовы": Тина Канделаки унизила россиян 19/07Срд"Желаю всем такой любви": сияющая Бузова рассекретила личную жизнь 18/07Втр"Красоточка": Пегова в мини-юбке блеснула сочной фигурой 18/07ВтрВлюбленный миллионер подарил Варваре шикарную квартиру в Эмиратах 19/07СрдРазвод и точка: Мария Погребняк подала в суд через 17 лет брака