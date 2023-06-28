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Среда 28 июня

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На даче все иначе: когда земельный участок приносит убытки

На даче все иначе: когда земельный участок приносит убытки
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Дача в теплое время года имеет массу преимуществ. Но иногда купить земельный участок – значит вырыть себе долговую яму.

Прилечь на душистом газоне, собрать сочные ягоды, послушать птичий концерт наедине с природой — эти и другие радости приносит простой загородный домик. Однако дача порой тяготит владельца, если его амбиции противоречат законодательству. Прежде чем купить земельный участок, важно изучить правовые аспекты.

Казалось бы, на даче все иначе: и воздух чище, и трава зеленее. Только гражданской ответственности и там не избежать.

Депутат Чаплин напомнил, что бизнес на дачной территории вести запрещено. Исключение — если земельный участок относится к садовому некоммерческому товариществу при соблюдении ряда условий.

Купить дачу и организовать на территории автосервис или автомойку — серьезное нарушение. Как пишет ОСН, за это надлежит штрафовать и выдавать предписания о запрете деятельности. В итоге земельный участок может оказаться для владельца бесполезным и убыточным, ведь налоги нужно платить регулярно.

По словам Чаплина, запрещенный бизнес такого рода негативно сказывается на экологии. "При мытье машин в почву попадет химия, а при ремонте – масло", — цитирует депутата "Царьград".

Между тем интернет-издание "Подмосковье сегодня" сообщает, что подорожало и ведение дачного хозяйства. Зафиксирован рост цен на семена, удобрения и прочие приспособления. Так что купить земельный участок в надежде выращивать богатый урожай тоже рискованно. Из-за огромных издержек дача даже с прекрасной плодородной почвой может ударить по кошельку.

28 июня 2023, 08:44
Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press/www.globallookpress.com
NEWS.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дачная жизнь скандальной жены Погребняка

Несмотря на напыщенную гламурность, у жены Павла Погребняка полный порядок в огороде
Любовь к красно-белому у Марии, видимо, еще со времен "Спартака"
Павел с удивлением наблюдает, как жена колет деревяшки, а ведь именно так футболиста называют болельщики
На этом фото видно, что Мария раньше никогда не держала в руках кошку. Кажется, котэ не рад тому, за какое место его прихватили
Неужели она еще и сама корову надоила? Какие же все-таки хозяйственные эти пышногрудые жены российских футболистов
"Солнце, небо голубое - это все мое, родное", - естественная природа на даче Погребняка

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