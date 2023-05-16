Как уговорить ребенка поехать на дачу: советы специалистов

Дача – райское место для жителей мегаполисов, офисных работников и всех тех, кто давно не отдыхал на лоне природе. Однако не каждый ребенок проводит там время добровольно.

Загвоздки бывают разные, но зачастую банальные — не с кем гулять, нечего делать, слабый сигнал Сети. Портал "Вести Подмосковья" выяснил у экспертов, как уговорить детей поехать на дачу, если они протестуют.

Специалисты советуют, прежде всего, понять причину, по которой дача не устраивает чадо. Затем следует хотя бы частично попытаться удовлетворить потребности ребенка. Например, если у него нет компании за городом, можно разрешить отпрыску взять на дачу друга из обычного окружения.

При этом желательно заинтересовать ребенка какими-то дачными планами и вовлечь в них. Это гораздо лучше и целесообразнее, чем грозно настаивать на необходимости поездки. Если же юному наследнику или наследнице дача категорически не нравится из-за отсутствия Интернета, как вариант, все-таки подключить его хотя бы на время. Тем более что "Царьград" сообщает об улучшении скорости трафика.

Возможно, детей на даче получится увлечь совместным хобби или мастер-классами по интересам. А еще можно организовать короткие семейные поездки с садовой территории в формате мини-путешествий.

Отметим, что родителям не стоит забывать о безопасности ребенка на даче. Впрочем, и дома за ним нужен контроль. Как пишет "Радио 1", недавно двухлетний малыш выпал из окна девятого этажа в Москве. Поэтому при любых обстоятельствах и при любой погоде за детьми необходимо наблюдать во избежание неприятностей.