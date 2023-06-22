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Четверг 22 июня

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Принципиальная Адель чуть не сорвала сделку с Сильвестром Сталлоне

Принципиальная Адель чуть не сорвала сделку с Сильвестром Сталлоне
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Сильвестр Сталлоне пришлось уступить Адель.

Сильвестр Сталлоне – один из самых культовых американских актеров. За плечами 76-летней звезды более 50 ролей, однако мировую слову ему принесли два кинообраза: боксер Рокки Бальбоа и ветеран войны Джон Рэмбо. Несмотря на солидный возраст, он продолжает карьеру в Голливуде, выступая, в том числе, как режиссер, сценарист и продюсер.

Исполнив главную роль в сериях "Рокки", Сильвестр Сталлоне получил широкое признание и со стороны профессионального сообщества. В 2011 году за заслуги в популяризации бокса он был введен в Международный зал боксерской славы.

Статуя, изображающая знаменитого киногероя, долгая время украшала особняк голливудской звезды. Однако актеру пришлось расстаться с ней, чтобы удовлетворить прихоть Адель. Оскароносная британская певица собиралась купить дом артиста в Лос-Анджелесе, но с одним условием.

Условия сделки раскрыла американская газета The Wall Street Journal. Дело в том, что Сильвестр Сталлоне планировал забрать любимую статую во время переезда. Однако Адель заявила, что сделка не состоится, если "Рокки" не останется в особняке.

По данным RT, актер уступил принципиальной певице, чтобы избавиться от недвижимости. По итогу Сильвестр Сталлоне выручил 58 миллионов долларов от сделки с Адель, уточняет РИА ФАН.

22 июня 2023, 09:20
Александр Ревва. Фото: Mario Cartelli / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
The Wall Street Journal✓ Надежный источник

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Фото: IMAGO / Dave Bedrosian / www.globallookpress.com
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Фото: Damian Klamka / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Фото: RW via www.imago-images.de / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Фото: Matteo Nardone / ZUMAPRESS.com / www.imago-images.de / www.globallookpress.com

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