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Понедельник 19 июня

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"Не до вечеринок": Киркоров затеял ремонт в своей роскошной квартире

"Не до вечеринок": Киркоров затеял ремонт в своей роскошной квартире
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Филипп Киркоров хочет построить в доме зимний сад.

Народный артист России Филипп Киркоров, безусловно, является большим фанатом ярких образов и символизма. Он довольно легко может шокировать публику своими нарядами, заявлениями и поступками. Король отечественной эстрады нередко попадает в эпицентры громких скандалов, а также становится героем слухов и сплетен.

К примеру, злые языки поговаривают, что Филипп Киркоров планирует устраивать в своей роскошной московской квартире вечеринки для взрослых, поэтому переделывает жилье. Сам певец призывает не верить слухам.

Журналисты даже связались с поп-королем, чтобы выяснить подробности. Филипп Киркоров отрезал мгновенно: "Не до вечеринок". Артист также добавил, что свободное время посещает семье и детям. Однако новость про ремонт в квартире он подтвердил.

Певец приобрел квартиру с террасой несколько лет назад. Двухэтажное жилье располагается не где-нибудь, а в Филипповском переулке столицы. К слову, рядом находятся апартаменты его бывшей супруги, народной артистки СССР Аллы Пугачевой.

Не исключено, что музыкант выложил за недвижимость площадью более 500 тысяч квадратных один метров миллиард рублей. Сколько он планирует потратить на ремонт, пока остается загадкой. Филипп Киркоров лишь подчеркнул, что хочет построить в доме зимний сад.

19 июня 2023, 12:00
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: пресс-служба / Мила Тоболенко
Фото: пресс-служба / Мила Тоболенко

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