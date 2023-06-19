Спрос на элитные квартиры вырос на 66%

Весной совершено сделок на 25 млрд рублей.



Столичный рынок элитного жилья постепенно оживает. Количество сделок растет в том числе из-за того, что у богатых покупателей нет иных способов вложения крупных денежных сумм. Застройщики также идут навстречу клиентам, предлагая разнообразные программы рассрочек и дисконтов.



С марта по май было совершено 220 сделок с элитными лотами. Это на 66% больше, чем годом ранее. Наибольшим спросом пользовались уже готовые квартиры с выполненной отделкой.

В течение весны в элитную недвижимость было вложено 25 млрд рублей, на 8 млрд рублей больше, чем зимой. Средняя стоимость купленного лота зафиксирована на уровне 120 млн рублей.

За последние десять лет площадь приобретаемых элитных квартир сократилась примерно на четверть, составив 108 "квадратов" к июню.

Рассрочка остается самым востребованным инструментом у покупателей. Доля покупок с рассрочкой в элитном сегменте достигает 70-80%. Максимальный срок таких программ достигает трех лет.



