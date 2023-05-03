Баснословная сумма: сколько Самойлова и Джиган вбухали в роскошное жилье

Супруги купили недвижимость в Дубае и России за огромные деньги

Семья рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой давно живет на виду у публики. Супруга звезды хип-хопа много лет ведет блог в соцсетях, где демонстрирует свои нелегкие будни многодетной мамы и регулярный семейный отдых за границей, а также хвастается покупками элитной недвижимости.

Летом прошлого года Оксана Самойлова разделила с многомиллионной аудиторией важное для ее семьи событие. Блогерша и ее супруг стали счастливыми обладателями особняка в Подмосковье. Риелтор, директор компании "Самолет Плюс Москва-Сити" Дмитрий Семененков в беседе с Пятым каналом назвал баснословную сумму, которую звездная семья вбухала в роскошное жилье.

По словам риелтора, коттеджный поселок, в который перебрались Джиган и Оксана, известен домами с большой площадью. Семененков назвал особняк пары настоящим дворцом и отметил, что стоимость такой недвижимости на рынке начинается от миллиарда рублей.

"Меньше 350 квадратных метров там нет. Такие объекты в элитном Подмосковье составляют от одного миллиарда рублей. Поэтому полтора-два миллиарда рублей — это стандартный чек для этой локации", – объяснил Дмитрий Семененков.

Помимо жилья в Подмосковье, у семьи имеются квадратные метры в Дубае. В прошлом году Самойлова купила в городе небоскребов квартиру, которая, по ее словам, обошлась ей в 36 миллионов рублей. Однако риелтор считает, что жилье стоило намного дороже.

"За такую отделку премиум-класса в видовой квартире пришлось бы заплатить порядка 100 миллионов рублей", – отметил Семененков.