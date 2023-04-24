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Студии в Петербурге подорожали на 115%

Студии в Петербурге подорожали на 115%
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В Москве за пять лет цены выросли на 80%.

За последние пять лет квартиры-студии в Санкт-Петербурге подорожали на 115%. Если в 2018 году компактную квартиру в новостройке класса "комфорт" в среднем можно было купить за 2,7 млн рублей, то сейчас – за 5,8 млн рублей.

В Москве также зафиксирован существенный рост – на 80%. Сейчас средняя цена студии составляет 7,6 млн рублей против 4,2 млн рублей в 2018 году.

Застройщики Санкт-Петербурга в последние годы стали ориентироваться именно на малогабаритные квартиры в своих жилых комплексах. Доля студий и квартиры с одной комнатной в строящихся ЖК достигла 60%, а у таких крупных застройщиков, как "Аквилон" и Setl Group, – 80%. В Москве на студии и "однушки" приходится в среднем 44% от всех лотов в новостройках.

Сейчас каждая четвертая сделка в новостройках Петербурга совершается с квартирой-студией. Максимальный спрос на студии – 41% от всех сделок – наблюдался в первой половине 2022 года.

Аналитики связывают это с появлением ряда ипотечных программ со ставкой, близкой к нулю. Многие граждане решили купить квартиры для дальнейшей сдачи в аренду, однако не учли, что таких инвестиционных покупок будет много. Поэтому в ближайшие пару лет арендный рынок может ожидать затоваривание студиями, что приведет к снижению ставок и, соответственно доходности.

24 апреля 2023, 11:20
Пульс продаж новостроек✓ Надежный источник

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