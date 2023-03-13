Спрос на квартиры-студии вырос на 65%

Сделок со "вторичкой" в феврале стало на 24% больше.



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В феврале на рынке вторичного жилья Москвы зафиксирован рост количества сделок на 24% в годовом выражении. Объем предложения за аналогичный период вырос почти на 35%, сообщают аналитики "Авито".



Сильнее всего, сразу на 65%, увеличилась популярность наиболее компактных лотов – квартир-студий. Сделок с однокомнатными квартирами стало на 14% больше, с двухкомнатными – на 18%.

Средняя цена "квадрата" за год в Москве сократилась почти на 4%, до 301 тыс. рублей. Стоимость сокращается на фоне роста срока продажи квартир. Даже те собственники, которые выставили жилье на продаже по рыночной цене, после нескольких месяцев ожидания снижают цену.

Ситуация на вторичном рынке постепенно стабилизируется. В ближайшие месяцы в сегменте ожидается дальнейший рост спроса из-за чрезмерно подорожавших новостроек. Но каких-либо резких изменений в сегменте не ожидается.