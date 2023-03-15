Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Раздел имущества при разводе: 2 способа избежать потерь

Новости

Раздел имущества при разводе: 2 способа избежать потерь

Даже самый крепкий брак не застрахован от развода.
прочитано 49 раз

Когда любовная лодка разбивается о быт или чего похуже, муж и жена становятся соперниками, каждый из которых преследует личную выгоду. В разрыве отношений приятного мало, а раздел имущества при разводе всем доставляет массу хлопот.

ПО ТЕМЕ

Развод по расчету: в России изменили правила раздела имущества

Однако материальных потерь в виде крыши над головой и другой купленной на свои деньги недвижимости можно избежать. Об этом рассказала юрист Светлана Корабель.

Эксперт предупредила, что есть два способа, но все они работают при условии, что развод еще не состоялся. В первом случае не стоит оформлять "совместно нажитое имущество" или же нужно менять его в период брака — получать в дар, по наследству или иным безвозмездным сделкам.

Во втором случае следует вовремя заключить брачный договор. Как пишет телеканал "360", в документе должно быть указано, что каждый партнер имеет право на то имущество, которое за ним зарегистрировано.



Фото: Galina Barbieri/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 15 марта 2023, 09:40 Источник: Lenta.ru ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

"Дефекация и мочеиспускание": вонючую вечеринку подростков в парадной Петербурга сняли на видео "Дефекация и мочеиспускание": вонючую вечеринку подростков в парадной Петербурга сняли на видео

В парадной Петербурга произошло страшное

Как номер квартиры влияет на судьбу жильцов: расшифровка Как номер квартиры влияет на судьбу жильцов: расшифровка

Цифры передают людям особую энергию

По стопам Панина: давший петуха SHAMAN оказался спесивым бомжом По стопам Панина: давший петуха SHAMAN оказался спесивым бомжом

Ярослав Дронов считает себя бездомным

Спрос на квартиры-студии вырос на 65% Спрос на квартиры-студии вырос на 65%

Сделок со "вторичкой" в феврале стало на 24% больше

© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+