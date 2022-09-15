Развод по расчету: в России изменили правила раздела имущества

Поправки в Семейный кодекс РФ больше не гаранттируют супругам при разводе раздела имущества в равных долях.

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Российские законодатели внесли поправки в нормативно-правовые акты, устанавливающие правила раздела совместно нажитого имущества при разводе супругов. Теперь суд при принятии решения будет учитывать новые факторы, обозначенные в отредактированной версии Семейного кодекса РФ. Так, в новой редакции СП РФ говорится о необходимости учета интересов того супруга, без ведома которого второй распорядился общим имуществом, например, продал телевизор третьему лицу.

Как было раньше? До внесения поправок в федеральный закон недобропорядочный гражданин мог спокойно продать даже совместную квартиру. При этом второму супругу приходилось в судебном порядке оспаривать сделку, возвращать недвижимость и делить ее. Страдал в итоге покупатель, который оставался и без жилья, и зачастую без уплаченных денег.

Что изменилось? Теперь в Семейном кодексе РФ говорится, что сделку нельзя признать недействительной, если покупатель недвижимости не знал о втором совладельце. При этом добропорядочный супруг сможет рассчитывать на компенсацию в виде оставшегося совместно нажитого имущества.

Материнский капитал тоже будет учитываться при разделе имущества. Практика Верховного суда РФ указывает на то, что государственная выплата должна быть распределена между всеми членами семьи. Это значит, что дети тоже могут претендовать на долю в квартире, купленной при использовании маткапитала. Все остальное делится пополам между супругами.