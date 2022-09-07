Попал на миллионы: роскошная квартира в центре Москвы встала Козловскому поперек горла

На Даниле Козловском повис крупный долг.

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Знаменитый брюнет считается одним из самых востребованных российских актеров: его проекты в кино и театре расписаны на месяцы вперед. Соответственно, и гонорары, очевидно, он получает с завидной частотой. Однако, как стало известно, Данила Козловский задолжали приличную сумму за свою квартиру в центре Москвы.

Актер – ярый фанат недвижимости с историей, а потому жилье себе приобретает в старом фонде. Одна из его роскошных квартир располагается в доме премиум-класса "Современник" – это старинный особняк 19 века. Апартаменты артист приобрел еще в браке с Ольгой Зуевой, заключив договор купли-продажи с агентством недвижимости.

Как выяснилось, годом ранее компания обанкротилась, а вместе с тем у Данилы Козловского нарисовались проблемы. Назначенный недавно конкурсный управляющий решил подать в суд на жильцов, которые до сих пор не не погасали задолженности за квадраты. Собственно, среди них и оказался знаменитый актер.

К слову, стоимость квартиры в элитном Жк на данный момент начинается от 40 миллионов. Получается, что известный брюнет попал на крупную сумму, а роскошная квартира с судебными разбирательствами, можно сказать, встала ему поперек горла.

Стоит отметить, что Фемида настигла не только его. Как передает "Царьград", коллегу по творческому цеху Данилы Козловского Кристину Асмус тоже вызвали в суд – из-за неосторожных высказываний в социальных сетях, правда, она, как пишет RT, на слушание не явилась, отправив адвоката.