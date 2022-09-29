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Спрос на жилье в Турции вырос на 223%
В Турции значительно вырос спрос на жилую недвижимость со стороны покупателей из России – сразу на 223% относительно прошлого года.
С января россияне совершили почти 6,9 тыс. сделок с турецким жильем. Больше всего сделок – 1,9 тыс. – пришлось на июль. Для сравнения, за девять месяцев 2021 года было приобретено 2,1 тыс. объектов.
Наибольшей популярностью у российских покупателей пользуются Бодрум и Стамбул. На эти два города приходится порядка 85% от всех сделок. При этом значительно вырос спрос на недвижимость дороже $400 тыс. Такая покупка дает возможность получить турецкий паспорт, а также обеспечивает инвестиционную доходность в 5-7% годовых.
Рост спроса на жилье в Турции со стороны иностранцев, усугубляемый ограниченным предложением и высоким уровнем инфляции в стране, привел к значительному удорожанию недвижимости. В среднем жилье в стране за год подорожало на 46%. Максимальный рост – на 185% – зафиксирован в Стамбуле. В столице цены на недвижимость увеличились на 165%, в Измире – на 151%.
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