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Покупатели из России устремились в Таиланд

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Покупатели из России устремились в Таиланд

Спрос на тайское жилье вырос в 4 раза.
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Российские покупатели недвижимости за рубежом вынуждены расширять географию поиска. В текущем году самыми популярными странами у наших соотечественников стали Турция и ОАЭ, а по итогам первого полугодия в тройку лидеров вошел и Таиланд. Спрос на жилье в этой стране Юго-Восточной Азии вырос сразу в четыре раза.

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Почти половину жилья в Таиланде россияне приобретают для постоянного проживания. Хотя еще два-три года назад абсолютное большинство сделок – 85% – были инвестиционными. Покупателей привлекает относительно невысокая стоимость проживания в стране, теплый климат и возможность пляжного отдыха.

Самыми активными покупателями тайской недвижимости традиционно являются граждане Китая, на которых приходится до 45% от всех сделок. Второе место занимают граждане России, совершившие в первом полугодии более 6% от всех покупок.

Цены на тайское жилье остаются довольно привлекательными, даже на популярных курортах. Так, в квартиру-студию площадью 35 кв. м с мебелью в туристической части острова Пхукет можно приобрести за 6,5-7 млн рублей. Стоимость домов с двумя спальнями, небольшим участком и бассейном начинается от 12 млн рублей.

Важно помнить, что покупка жилья в Таиланде не дает право на получение ПМЖ. Однако правительство страны предлагает иностранцам несколько вариантов для оформления долгосрочной визы.

Автор: 21 сентября 2022, 02:35 Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник

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