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Россияне закупились квартирами в Турции

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Россияне закупились квартирами в Турции

В апреле было заключено более 1,1 тыс. сделок.
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Российские граждане продолжают активно скупать зарубежную недвижимость. И если в Дубае наши соотечественники уступают по количеству сделок европейцам, то в Турции – уверенно занимают первое место.

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Только в апреле в Турции было заключено более 1,1 тыс. сделок с участием россиян. Относительно марта продажи выросли в два раза, что позволило российским инвесторам обогнать покупателей из Ирана и Ирака.

Повышенному спросу на турецкое жилье способствует отказ страны присоединиться к санкциям. Однако из-за притока иностранных покупателей Турция решила значительно повысить порог инвестиций для получения гражданства – сразу на 60%, до $400 тыс. Кроме того, обсуждается возможность введения временного запрета на продажу жилья иностранцам, чтобы замедлить рост цен на недвижимость в стране.

В прошлом году россияне также лидировали по количеству сделок с домами и квартирами в Турции, приобретя порядка 5,4 тыс. объектов. Ослабевшая турецкая лира увеличила спрос на недвижимость на 75% относительно 2020 года.


Автор: 19 мая 2022, 04:36 Источник: Ведомости ✓ Надежный источник

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