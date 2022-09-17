58% вторичных квартир куплено в ипотеку

Средний размер кредита составил 7,6 млн.



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Покупатели вторичных квартир в Москве стали чаще оформлять ипотечные кредиты. Всего за месяц доля таких покупок выросла на 10 п.п. и достигла 58% к концу августа.



Повышенный интерес к ипотеке объясняется снижением ставок на вторичном рынке. Сейчас средняя ставка составляет 10,5%, и, по прогнозам аналитиков рынка, до конца года она станет еще ниже.

Средний размер ипотеки для покупки вторичной квартиры составил 7,6 млн рублей при среднем первоначальном взносе 5 млн рублей. Большинство кредитов оформили мужчины, на долю которых пришлось 56%.

Средняя стоимость «вторички», приобретаемой в августе в ипотеку, составила 12,4 млн рублей. Цена самой доступной купленной квартиры – 3,9 млн рублей.

К сентябрю на столичном рынке в реализации находилось около 44,5 тыс. вторичных квартир – на 18% больше, чем годом ранее. Самая доступная «вторичка» внутри МКАД предлагается в юго-восточных районах, где средняя цена кв. м составляет 264 тыс. рублей. Квартиры по цене до 300 тыс. рублей за кв. м также можно найти в на юге, востоке и северо-востоке города.