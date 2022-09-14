Квартира в Москве, дом в Сочи: на что Бузова тратит честно заработанные миллионы

Ольге Бузовой стало мало одной московской квартиры, и она решила построить роскошный дом.

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36-летняя российская певица и ведущая Ольга Бузова удивляет фанатов своей работоспособностью и желанием браться за все. Артистка работает день и ночь, что, логично, должно высоко оплачиваться.

Звезда не жалуется на жизнь и не скрывает, что имеет все, что хочет, и постоянно идет к новым целям. Еще недавно СМИ писали о ее роскошной квартире в Москве, где шел ремонт. Бузова даже показывала комнату, которую можно будет сделать детской.

Теперь стало известно о том, что Бузова вкладывает бешеные суммы на покупку загородного дома. В своем аккаунте Ольга Бузова сообщила, что наконец-то приняла важное решение, которое обдумывала с июля месяца. Звезда не стала вдаваться в детали, но опубликовала фото дома, который находится в Сочи. На кадрах, опубликованных на странице Бузовой, она танцует под дождем и радуется переменам в жизни.

Летом, отдыхая в горах южного курорта, Ольга Бузова присмотрела там недвижимость. И вот ее мечта осуществилась. По некоторым данным, жилье стоило певице сто миллионов рублей. Однако такая сумма завышена, считают специалисты по недвижимости. Эксперты уверены, что дом Ольги Бузовой стоит не больше 35 миллионов рублей.