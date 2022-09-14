"Я выросла на хорошей музыке": Долина рассказала о дуэте с Бузовой

Накануне большой премьеры на МУЗ-ТВ российская певица Лариса Долина дала большое интервью, в котором рассказала об отношениях с молодыми исполнителями и о том, что порой не понимает смысла современных песен.
Напомним, после скандала с блогером Валей Карнавал на Долину обрушилась травля из-за того, что она якобы возомнила из себя слишком много, и надо якобы дать дорогу молодым. Перепалка происходила на глазах у всех. Валя не стеснялась в выражениях, что взбесило Долину.
Между тем народная артистка России Лариса Долина в музыке уже больше 50 лет, и ей явно есть чему научить молодое поколение.
В шоу "Битва поколений" на МУЗ-ТВ Долина сидела в кресле жюри. Певица призналась, что некоторые молодые исполнители не понравились ей. Многие исполнители коверкают русский язык, а ноты в их песнях примитивные.
"Я консерватор, возможно. Но я выросла на хорошей музыке. Сейчас мне ее очень не хватает", – отметила Долина.
Из любимчиков шоу "Битва поколений" Долина выделила Mary Gu, Мари Краймбрери, Zivert и Артем Качер. На вопрос, спела ли бы Лариса Долина с Ольгой Бузовой, певица ответила сразу. "Как-то не по мне это", – воспротивилось она.