55% "однушек" сдаются менее чем за 5 дней

Медленнее всего арендуются "трешки".



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Более половины собственников однокомнатных квартир – 55% – находят арендатора менее чем за пять дней. Сдачу в аренду также позволяет ускорить наличие хорошего ремонта – как капитального, так и косметического.



Менее пяти дней уходит на поиск арендатора примерно у половины владельцев квартир-студий. Доля быстро сдающихся "двушек" составляет 46%, квартир с тремя комнатами – 36%.

Самыми популярными запросами арендаторов являются:

меблировка;

наличие техники (особенно стиральной машины и холодильника);

метро в пешей доступности;

возможность держать в квартире питомца.

Также около трети потенциальных арендаторов при поиске жилья сразу указывают максимально допустимую ставку найма.

В целом арендаторам сейчас значительно проще найти квартиру и договориться о скидке. Кроме того, из-за падения спроса сократилось количество отказов со стороны собственников.