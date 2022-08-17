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Что ждет купивших квартиры в Турции россиян
Руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова рассказала о самых распространенных мифах о жилье в Турции для россиян. Многие граждане нашей страны не представляют, насколько легко купить квартиру в этом солнечном уголке Земли, пишет сайт "Вести Подмосковья". Самым частым заблуждением является миф о том, что в Турции слишком дорогое жилье.
По словам эксперта, цена на квартиры в Турции зависит от местонахождения жилья и наличия развитой инфраструктуры. Есть и доступные варианты, в том числе в популярных городах. К примеру, в Анталье можно купить квартиру от шести миллионов рублей.
"Сейчас недвижимость в Турции, как и в ряде других стран, не является чем-то недоступным. Другое дело, что многое зависит от локации, от близости к морю, от наличия или отсутствия развитой инфраструктуры. Сейчас вполне реально найти недорогие объекты в даже самых популярных у россиян городах", – рассказал специалист.
Вторым заблуждением является миф о том, что квартиру в Турции следует приобретать недалеко от моря. Если собственник ищет квартиру для постоянного проживания и будет работать в Турции, то жилье ему подойдет и в городе.
Третье заблуждение о том, что рынок недвижимости в Турции полон рисков и ненадежных вариантов. Такие ситуации попадаются в любой стране, предупредил эксперт. Здесь важно заручиться поддержкой опытного риелтора, который проверит все документы, пишет РИА ФАН.
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