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Каждая пятая квартира покупается в Москве
По итогам первого полугодия 17% от всех сделок с новостройками было совершено в Москве. Столица также заняла первое место по объемам жилищного строительства. За год спрос на столичные новостройки сократился на 6%.
Второе место и по объему строительства жилья, и по объему сделок (11% от всех покупок) досталось Московской области. За год количество сделок в регионе снизилось сразу на 30%.
На третьем месте оказался Санкт-Петербург с долей сделок 9%, на четвертом – Краснодарский край и Красноярский край (по 6%). При этом в Красноярском крае спрос на новостройки за год увеличился в четыре раза, это максимальный показатель среди регионов. По объемам жилищного строительства Красноярский край занимает лишь тринадцатое место. На 12% выросла популярность новостроек Татарстана, на 8% – Ленобласти.
В большинстве регионов – 59 из 85 – спрос на новостройки за год снизился.
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