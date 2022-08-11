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Очаково-Матвеевское – лидер спроса на жилье

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Очаково-Матвеевское – лидер спроса на жилье

За год спрос на новостройки здесь вырос на 120%.
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Спрос на квартиры в новостройках в столичном районе Очаково-Матвеевское за год вырос почти на 120%. В результате данная локация стала самой популярной у покупателей по итогам первой половины 2022 года.

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В тройку самых востребованных районов также попали Нижегородский и Хорошево-Мневники. Каждая пятая квартира в первом полугодии приобреталась в новостройках, расположенных в одном из этих трех локаций (без учета Новой Москвы).

За 12 месяцев рейтинг существенно изменился. Так, занимавший первое место Даниловский район опустился на четвертое место. Останкинский район, Лефортово и Кунцево выбыли из топ-10, а Молжаниновский район и Митино – попали в список.

В текущем году спрос продолжил смещаться на окраину города. Новостройки, расположенные вдоль МКАД, сохранили хорошую динамику продаж, в том числе за счет льготной ипотеки. В более центральных локациях, где преобладают проекты класса «бизнес» и «элит», спрос значительно просел.

Автор: 11 августа 2022, 02:14 Источник: Urban Awards ✓ Надежный источник

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