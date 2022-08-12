"Дворец": Бросившая мужа Собчак показала подаренные хахалем хоромы

Вокруг личной скандально известной журналистки Ксении Собчак в последнее время витает очень много слухов.



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Поговаривают, что в ее сказочном браке с Константином Богомоловым не все гладко. Породила эти сплетни сама Ксения Собчак, которая в какой-то момент покинула Россию с сыном, оставив мужа в России.

Сейчас блондинка находится в Биаррице, а вот режиссера с ней, кажется, рядом нет. По крайней мере народу она его не показала, а вот себя в роскошном номере явила: несколько комнат, шикарная ванная, большая кровать, огромные окна – в общем, настоящие хоромы!

Как оказалось, отель, в котором сейчас находится Ксения Собчак, ранее был резиденцией императрицы Евгении, которую в свое время подарил ее хахаль Наполеон III. "Отель этот – бывший дворец", – также объяснила своим поклонникам экс-звезда "Дома-2". Правда, многих фанатов больше заинтересовало то, что журналистка, видимо, снова бросила своего супруга. "Где Богомолов?", – задала ей вопрос публика, не получив ответа.

Впрочем, иногда звезда все же обращает внимание на фанатов. На днях, как передает ОСН, она рассказала историю своей подписчицы, которая оказалась в непростой ситуации на границе с Польшей: пограничники продержали беременную россиянку в душной комнате, копались в ее телефоне и задавали странные вопросы.

Также РИА ФАН написал, что теледива также подняла проблему "фильтрации" русских в грузинском аэропорту. Ссылаясь на слова Ксении Собчак, "Царьград" рассказал, что нашим соотечественникам по прилету в Грузию устраивают целый допрос, который длится несколько часов.