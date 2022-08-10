"Увы! Моя мама умерла": Поникшую в трауре Собчак утешают всем миром

Сегодня у Ксении Собчак грустный день.

Скандально известная блондинка – наследница знаменитого политика и первого мэра Санкт-Петербурга, который ушел из жизни в 2000-м году. Сегодня, в день его рождения, Ксения Собчак поделилась с поклонникам важной мыслью, которая наверняка многих заставила задуматься.

Не секрет, что экс-звезда "Дома-2" в своей молодости была настоящей тусовщицей. Как оказалось, и в юности теледива предпочитала проводить время на дискотеках и в компании парней – вместо того, чтобы посидеть и поболтать с отцом дома. Теперь супруга Константина Богомолова жалеет, что слишком мало времени уделяла родственнику, ведь эти мгновения бесценны.

"Берегите и цените тех, кто рядом", – призвала своих подписчиков Ксении Собчак.

Поклонники принялись утешать поникшую в трауре звезду, делясь своими историями. Как оказалось, блондинка – не единственная, кто ругает себя за небрежное отношение к родственникам. Среди комментаторов нашлись люди, которые признались, что после смерти родителей испытывали то же самое.

"Осознаешь, как говорится постфактум! Увы! Моя мама умерла 10.07.22., все еще свежо в памяти и это очень больно!" – написала одна из поклонниц под постом Ксении Собчак.

Стоит отметить, что Анатолий Александрович при жизни грешил тем, что мало внимания уделял дочери из-за работы. Телеведущая вспомнила, что Владимир Путин в те времена был для нее "дядей, который крадет отца". Как передает портал URA.ru, еще юная Ксения Собчак, видя в дверях нынешнего президента, знала, что глава семьи уйдет по делам.