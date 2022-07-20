Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Дефицит: в каких районах Москвы труднее купить квартиру

Новости

Дефицит: в каких районах Москвы труднее купить квартиру

На вторичном рынке недвижимости нехватка квартир может быть связана с размерами районов и количеством жителей.
прочитано 96 раз

Приобрести квартиру в Москве – мечта многих россиян. Недвижимость в столице интересует как жителей регионов нашей страны, так и самих москвичей. Однако сегодня далеко не во всех районах города можно найти подходящие для покупки варианты: в некоторых местах наблюдается дефицит предложения на вторичном рынке, а где-то не хватает новостроек.

ПО ТЕМЕ

Покупатели элитного жилья в Москве переключились на квартиры подешевле

Как россияне могут сэкономить на ипотеке: объяснили в Центробанке

Как отметили риелторы, показатель предложения на недвижимость в российской столице за прошлый месяц увеличился в среднем от десяти до 64 процентов. Однако в целом ситуация по городу неравномерная. Так, минимальное количество квартир представлено в ряде районов Троицкого административного округа.

Меж тем, и в старых районах Москвы сегодня трудной найти жилье. По данным экспертов, наибольший дефицит наблюдается в Капотне, Молжаниновском и Восточном. По показателю относительного объема предложения уступают спальные районы вблизи МКАД.

Как подчеркнула специалист по недвижимости Юлия Дымова, на вторичном рынке недвижимости нехватка квартир зачастую может быть связаны с небольшими размерами самих районов, а также с малым количеством его жителей. Так, в Капотне представлено всего три лота "вторички", во Внуково – четыре, а в Восточном районе – девять.

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 июля 2022, 09:16 Источник: РБК ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+