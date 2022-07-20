Дефицит: в каких районах Москвы труднее купить квартиру

На вторичном рынке недвижимости нехватка квартир может быть связана с размерами районов и количеством жителей.

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Приобрести квартиру в Москве – мечта многих россиян. Недвижимость в столице интересует как жителей регионов нашей страны, так и самих москвичей. Однако сегодня далеко не во всех районах города можно найти подходящие для покупки варианты: в некоторых местах наблюдается дефицит предложения на вторичном рынке, а где-то не хватает новостроек.

Как отметили риелторы, показатель предложения на недвижимость в российской столице за прошлый месяц увеличился в среднем от десяти до 64 процентов. Однако в целом ситуация по городу неравномерная. Так, минимальное количество квартир представлено в ряде районов Троицкого административного округа.

Меж тем, и в старых районах Москвы сегодня трудной найти жилье. По данным экспертов, наибольший дефицит наблюдается в Капотне, Молжаниновском и Восточном. По показателю относительного объема предложения уступают спальные районы вблизи МКАД.

Как подчеркнула специалист по недвижимости Юлия Дымова, на вторичном рынке недвижимости нехватка квартир зачастую может быть связаны с небольшими размерами самих районов, а также с малым количеством его жителей. Так, в Капотне представлено всего три лота "вторички", во Внуково – четыре, а в Восточном районе – девять.