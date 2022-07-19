Как россияне могут сэкономить на ипотеке: объяснили в Центробанке

При оформлении ипотеки закон позволяет вернуть часть денежных средств, затраченных на покупку жилья, с помощью налогового вычета.

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Многие россияне предпочитают приобретать недвижимость в кредит, что особенно актуально в наши дни, когда власти оказывают большую поддержку гражданам, желающим взять ипотеку. Однако не только льготные варианты позволяют потенциальным заемщикам сэкономить.

Разумеется, сохранить часть денежных средств при оформлении ипотеки, в первую очередь, возможно при использовании государственной поддержки. Об этом рассказала сотрудник Банка России Александра Львова. В интервью "Газете.ру" она предложила еще три варианта.

Так, сами банки или застройщики предлагают россиянам программы, направленные на сохранении денег при оформлении кредита на недвижимость. Кроме того, сэкономить на ипотеке можно при рефинансировании ссуды по более низкой процентной ставке.

Наконец, четвертый вариант экономии доступен абсолютно всем гражданам России. Закон позволяет вернуть часть денежных средств, затраченных на покупку жилья, с помощью налогового вычета, отметила представитель ЦБ РФ.

По словам эксперта, программа господдержки предполагает три вида помощи. Сегодня в России действуют льготная и семейная ипотеки. Приобрести жилья по сниженной ставке также могут IT-специалисты.

Сотрудник Центробанка подчеркнула, что по льготным условиям россияне могут получить ипотеку от трех до семи процентов. Однако рефинансирование позволяет гражданам снизить финансовое бремя еще на два или три процентных пункта, уточнила эксперт.