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Усадебные разборки: Сотникова судится с захватившим ее коммуникации соседом

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Усадебные разборки: Сотникова судится с захватившим ее коммуникации соседом

Вере Сотниковой отравляет жизнь сосед.
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Не успела актриса оправиться после коронавируса, который, к слову, перенесла нелегко, как вдруг новая напасть. Сосед по даче воспользовался ее отсутствием и приобрел землю, прилегающую к ее участку. Мужчина счастлив, а вот Вера Сотникова в ярости, ведь на купленных им "квадратах" находятся ее коммуникации.

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Так что, теперь звезда театра и кино просто-напросто не может добраться до своей инфраструктуры, как, впрочем, и инженеры электросети. Но это полбеды. Как оказалось, сосед расположил гарбичи с мусором прямо под забором ее дома, а еще угробил систему канализации. В общем, с момента появления мужчины актрису окружают мусор и витающие в воздухи неприятные запахи.

На самом деле, сосед не сделал ничего противозаконного: он имел полное право выкупить участок, прилегающий к ее дому. Вера Сотникова всего-навсего негодует, что все это произошло за ее спиной, да и мужчина ведет себя неуважительно по отношению к ней. Сама артистка сначала была спокойна и пыталась решить вопрос мирным путем. Но, не встретив взаимности, пришла в ярость.

Теперь она намерена обратиться в суд, а соседу придется выяснять отношения не с ней, а с ее правозащитниками. "Я вступаю в такую борьбу, что им мало не покажется", – пообещала Вера Сотникова.

Вера Сотникова. Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 мая 2022, 10:29 Источник: Звезды сошлись ✓ Надежный источник

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