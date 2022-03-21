Белые стены и винтажное зеркало: мать тайной дочери Табакова показала шикарную квартиру

Софья Синицына с дочкой Мией от Павла Табакова живет на Патриарших прудах.

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Артистка начала встречаться со знаменитым наследником после совместных съемок. Итогом бурного романа стало рождение прекрасной дочки, которую пара долгое время скрывала от общественности. В итоге первые фото девочки появились в блоге ее бабушки Марины Зудиной почти через год после рождения.

Софья и Павел довольно быстро расстались, однако молодой артист всячески помогает наследнице и ее маме. Синицына с дочкой живет в роскошной квартире в одном из самых престижных районов Москвы. За жилье на Патриарших прудах как раз платит знаменитый папа.

Артистка нередко показывает интерьеры своего дома в блоге. На этот раз девушка решила продемонстрировать подписчикам кухню и спальню. В общей зоне все выполнено в светлых тонах – белые стены, светлая мебель и ничего лишнего. На видео видно, как маленькая Мия завтракает, сидя на детском стульчике в цвет интерьера. В спальне тона также довольно приглушенные, Софья решила сделать акцент на трюмо с винтажным зеркалом, на котором расставлены свечи и различные предметы декора.

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