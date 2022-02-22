На учебе невзлюбили, из "Табакерки" выжили, а он скрыл внебрачную дочь: как живет сын Табакова

Олег Павлович оставил после себя внушительное потомство, но чаще всего внимание общественности привлекает его младший наследник Павел



Народный артист Олег Табаков скончался почти четыре года назад. К счастью, его вдова Марина Зудина не осталась с горем наедине – рядом были любимые дети. Если Марии, дочери знаменитых супругов, на момент смерти отца было всего 12 лет, то их сын Павел уже успел стать взрослым человеком и проявить себя.

Неудивительно, что судьба Павла Табакова вызывает неподдельный интерес у российской публики. Во-первых, мальчик стал первым совместным ребенком Табакова и Зудиной, роман которых осуждали не только поклонники, но и многие коллеги. Во-вторых, всем было жутко интересно, захочет ли наследник легендарного артиста стать продолжателем его творческой деятельности. Злопыхатели с нетерпением ждали, когда младший сын мэтра ударит в грязь лицом, а тому приходилось доказывать свою состоятельность с удвоенной силой.

Павел Табаков родился в 1995 году и впервые вышел на сцену Театра уже в 12 лет. Конечно, молодому человеку было непросто проявлять свой талант, ведь за его первыми шагами в творческой профессии пристально наблюдала не только общественность, но и выдающийся родитель. В какой-то момент наследник артиста даже подумывал посвятить себя бизнесу, как это сделал его старший брат Антон, но тяга к сцене оказалась сильнее. Павел поступил в театральный колледж имени отца, перебрался в общежитие и столкнулся с неприятелями.

Многие судачили, что сын Табакова и Зудиной попал в учебное заведение по блату, и облегченно вздыхали, когда у него возникали проблемы с учебой. Павел с трудом вытягивал актерское мастерство на четверку, но его карьере это не помешало. В 2014 году наследник мэтра снялся в фильме "Звезда", заслужив похвалу отца, и вскоре стал появляться на экранах с завидной регулярностью. Пока злопыхатели критиковали якобы неподвижную мимику и неживую игру молодого актера, его копилка пополнялась новыми успешными проектами.

Если кинокарьера Павла Табакова складывалась удачно, то о театре этого сказать нельзя. Молодой человек тяжело переживал потерю родителя, который скончался 12 марта 2018 года, и покинул "Табакерку" вскоре после его кончины. С уходом Олега Павловича в театре многое изменилось, и у Павла пропало всякое желание выходить на сцену. Детище отца актер очень любит, но гордость не позволила ему остаться там, откуда его едва ли не выживают.

Сейчас поклонников интересует не только творчество Павла Табакова, но и его личная жизнь. К своим 26 годам молодой артист успел стать отцом. В 2020 году у наследника Олега Павловича родилась дочь Мия, которую он скрывал не только от общественности, но и от самых близких людей. Поклонники были шокированы известием о том, что у сына мэтра появилось дитя – это выяснилось почти через год после появления девочки на свет. С матерью ребенка, актрисой Софьей Синицыной, Павел Табаков не живет, но делит обязанности по воспитанию.