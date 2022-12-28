"Есть где разгуляться": 77-летний Антонов съехался с новой пассией в ожидании малыша

Жизнь у старенького Юрия Антонова бьет ключом.

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Несмотря на довольно почетный возраст, знаменитый артист, кажется, полон энергии. И хотя сам он говорит, что уже не такой активный как в молодости, сил ему хватает на многое: написание нового альбома и заботу о любимых. Их, к слову, у 77-летнего Юрия Антонова очень много!

Певец – настоящий фанат животных. Артист помогает приютам кормом, а в загородном доме у него и кошки, и собаки. Причем это не предел: журналистам композитор рассказал, что собирается пополнить свое семейство сразу двумя питомцами. Во-первых, он съезжается, можно сказать, с новой пассией – предметом любви в виде еще одной собаки.

Да, именно этими чувствами сопровождается встреча с питомцем, ведь он очень похож на его четвероногую подругу, которая умерла, опечалив своего звездного хозяина. Как-то раз Юрий Антонов смотрел снимки животных, наткнулся на эту самую собаку и понял, что должен ее забрать. Встреча наверняка уже состоялась.

Но это еще не все. Как оказалось, артист находится в ожидании малыша – олененка, которого собирается купить и привезти на свой участок. Конечно, это уже не домашний питомец, но певец уверен, что животному будет у него комфортно.

"У меня же не просто участок, а – настоящий лес. 40 метров высотой деревья, ботанический сад целый. Есть место, где оленю разгуляться", – описал свои владения Юрий Антонов.