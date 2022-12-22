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Аренда в Москве подешевела на четверть

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Аренда в Москве подешевела на четверть

Сильно просели ставки и в Сочи.
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Всего за месяц аренда столичных квартир подешевела почти на 27%. Средняя ежемесячная ставка аренды составила 55 тыс. рублей по итогам ноября.

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Сильнее всего – на треть и более – просели ставки в центральных районах города. Так, снять квартиру на Якиманке теперь можно в среднем за 63,3 тыс. рублей (-38% за год), на Арбате – за 80,6 тыс. рублей (-35%), в Хамовниках – за 61,3 тыс. рублей (-33%).

Сочи занял второе место по снижению ставок. Аренда здесь подешевела на 25%, до 30 тыс. рублей.

В Ростове-на-Дону ставки снизились на 21,4%, до 22 тыс. рублей в месяц, в Калининграде – на 15,2%, до 19,5 тыс. рублей.

Удешевление аренды связано с сокращением спроса. Низкая активность арендаторов привела и к повышению лояльности со стороны собственников. Например, на столичном рынке аренды сейчас минимальное количество отказов – всего 5%. Как правило, отказывают в найме жилья только неплатежеспособным потенциальным арендаторам.

Автор: 22 декабря 2022, 02:19 Источник: РБК ✓ Надежный источник

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