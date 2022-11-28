В России дешевеет арендное жилье

Исследование было проведено в 16 городах с населением от одного миллиона человек, а также в Московкой и Ленинградской областях.



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Еще совсем недавно под влиянием сначала пандемии коронавируса, а потом и мировой экономической нестабильности российский рынок недвижимости начал испытывать ряд трудностей. Однако постепенно ситуация приходит в норму. Сегодня в стране растет предложение на арендное жилье, что порождает конкуренцию среди собственников.

Арендодателям в погоне за потенциальными клиентами приходится снижать цены за квартиры. При этом и арендаторы становятся более разборчивыми – они предпочитают дольше выбирать и рассматривать как можно больше вариантов. Разумеется, при правильном подходе добиться скидок становится проще.

Сегодня однокомнатную квартиру в среднем можно снять за 21,7 тысяч рублей. Об этом сообщает газета "Комерсантъ" со ссылкой на исследование, проведенное компаний "ЦИАН.Аналитика". Эксперты оценили варианты на 18 крупнейших российских рынках недвижимости.

Исследование было проведено в 16 городах с населением от одного миллиона человек, а также в Московкой и Ленинградской областях. Так, цена за аренду двухкомнатной квартиры в среднем составила 31,9 тысяч рублей. Аналитики зафиксировали падение стоимости аренды на один и три процентных пункта, соответственно.

При этом студии оказались дороже однокомнатных квартир – 22 тысячи рублей за месяц. А за жилье с тремя комнатами придется выложить уже 43 тысячи рублей.