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Из-за долгов за ЖКХ могут изъять машину
Около 5% москвичей имеют задолженности по оплате услуг ЖКХ. Размер пеней по долгам за текущий год уже достиг 1,2 млрд рублей, сообщают в «Мосэнергосбыте». Каждый месяц к этой сумме в компании прибавляют по 12-14 млн рублей, или по 1,5 тыс. рублей с каждого должника.
Управляющие компании обязаны решать проблемы с должниками. Для этой цели они имеют право, даже не обращаясь в суд, сокращать объем предоставляемых услуг. Например, УК могут на время отключить должнику горячую воду, предварительно уведомив его. Еще один эффективный метод – установка заглушки в канализации.
Если управляющей компании не удается договориться с неплательщиком, она обращается в суд. Тогда с должником начинают работать судебные приставы, у которых полномочий значительно больше.
Так, в 2020 году москвича, проживающего в двухкомнатной муниципальной квартире, переселили в «однушку» из-за долга в размере 400 тыс. рублей. Должника метод расплаты «квадратами» устроил, он остался жить в квартире поскромнее.
В 2021 году у москвича, задолжавшего 175 тыс. рублей за квартиру в центре Москвы, был изъят элитный автомобиль. Но после погрузки машины на эвакуатор, средства на оплату долга сразу нашлись.
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