Звезда "Аншлага" лишилась дома

Российский артист Николай Бандурин лишился дома в результате сильного пожара. Видеозапись с места событий он опубликовал на своей странице в Instagram.



Пожар вспыхнул в особняке артиста в Пушкино днем 6 декабря. В доме на тот момент находились юморист, его супруга Марина и пожилая мать. К счастью, всем удалось вовремя покинуть здание. В тушении огня приняли участие 23 сотрудника МЧС с привлечением шести единиц спецтехники. Николай Бандурин снял горящий дом на мобильный телефон и разместил ролик в своем Instagram. "Горит мой дом. Все живы. Ура", – написал он.

Подписчики постарались поддержать артиста: "Какой ужас! Николай, держитесь! Мы уверены, что Вы все восстановите. Держитесь и не падайте духом!", "Слава богу, все живы", "Главное, что все целы", "Искренне сочувствую!", "Николай, крепитесь!"

Жена юмориста получила сильные ожоги руки и спины и была госпитализирована. Бандурин получил травмы, но от помощи медиков отказался. Все домашние питомцы погибли в огне. Причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки, передает Ura.ru.

В апреле этого года участник популярной группы "Уматурман" Сергей Кристовский остался без крыши над головой. У артиста сгорел дом в подмосковной деревне Гаврилково. Однако на улице семья Кристовского не останется – СМИ сообщали, что у музыканта есть недвижимость в Испании.