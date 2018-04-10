Участник "Уматурман" остался без крова

Звезда популярной группы "Уматурман" осталась без крыши над головой. У артиста сгорел дом.

В подмосковной деревне Гаврилково городского округа Красногорска начался пожар. В огне пострадало жилище музыканта Сергея Кристовского. По сообщению Telegram-канала 112, дом брата Сергея, солиста "Уматурман" Владимира Кристовского, находится рядом, от пожара он не пострадал.

По данным сайта МЧС по Московской области, 10 апреля 2018 года в 14:15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре. На борьбу с огнем было отправлено 15 пожарных и шесть единиц техники.

По информации Пятого канала, сейчас пожар полностью локализован, площадь возгорания составила 350 квадратных метров. В огне пострадали два из 15 домов поселка. Официальный представитель Сергея Юлия Сажина рассказала журналистам РЕН ТВ, что пожарным удалось потушить огонь.

Поклонники могут быть спокойны: на улице семья Кристовского точно не останется. Ранее в СМИ сообщалось, что у музыканта есть недвижимость в Испании.

Несколько лет назад Кристовский купил дом в курортном городке Марбелье. "Место необыкновенно красивое – самая южная точка Европы. У нас из окна виден Гибралтарский пролив и соседнее Марокко. Конечно, мы объездили всю округу, купались то в Средиземном море, то в Атлантическом океане", – рассказывал несколько лет назад артист.