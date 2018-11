Особняк известного актера уничтожила мстительная кошка

Муниз рассказал, что оставил свой особняк на несколько дней, чтобы посетить похороны своего родственника. Во время отъезда его кошка самостоятельно открыла водопроводный кран. Когда телеведущий вернулся, то обнаружил, что большая часть дома была затоплена.

"Я приехал домой с похорон моего дяди, чтобы увидеть, как четыре этажа из пяти находятся под тремя футами воды. Все, чем я владел, уничтожено. Каждая стена, произведение искусства, личные фотографии, мебель... Все потому, что моя кошка случайно открыла кран несколько дней назад, пока нас не было дома", – написал он.

Позднее Фрэнки признался, что за "два дня он плакал больше, чем за всю свою жизнь". Смерть близкого человека стала для него большим ударом, и потоп, уничтоживший все его имущество. Муниз попросил поддержки у своих подписчиков.

