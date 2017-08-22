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Недвижимость

Уставший от средневековья Мел Гибсон продает замок

Мэл Гибсон. Фото: GLOBAL LOOK press
Мел Гибсон решил убежать из Средневековья. Получивший в 1996 году Оскар за роль шотландского рыцаря в фильме "Храброе сердце" актер хочет вернуться в современную реальность.
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В описании замка, расположенного в Малибу, представляющее интересы актера агентство описывает его как романтический уголок старого мира. Риэлтор делает особенный акцент на древних артефактах, которыми дом буквально напичкан. 

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Так, башни, лестницы и стены дома сложены из камня. Драпировки – из гобеленов, соответствующих эпохе Средневековья. Железные люстры, подсвечники и винтовые лестницы. Камины, как у рыцарей Круглого стола. По сути это настоящий музей Средневековья, хотя в действительности дом возведен в 1996 году. До этого поместьем площадью в 22 тысячи квадратных метров владел Дэвид Духовны с семьей, но в 2008 году усадьба перешла во владение Гибсона, сообщает Daily Mail.  

На территории поместья проложены тропинки с подсветкой, ведущие к Тихому океану. Здесь же расположился гостевой дом с бассейном и спортзалом. Риэлтор не указывает причину продажи, но по общему мнению актер просто задержался в Средневековье и слишком устал от рыцарской романтики. 

Автор: Алексей Минин22 августа 2017, 18:35
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