Уставший от средневековья Мел Гибсон продает замок

Мел Гибсон решил убежать из Средневековья. Получивший в 1996 году Оскар за роль шотландского рыцаря в фильме "Храброе сердце" актер хочет вернуться в современную реальность.

В описании замка, расположенного в Малибу, представляющее интересы актера агентство описывает его как романтический уголок старого мира. Риэлтор делает особенный акцент на древних артефактах, которыми дом буквально напичкан.

Так, башни, лестницы и стены дома сложены из камня. Драпировки – из гобеленов, соответствующих эпохе Средневековья. Железные люстры, подсвечники и винтовые лестницы. Камины, как у рыцарей Круглого стола. По сути это настоящий музей Средневековья, хотя в действительности дом возведен в 1996 году. До этого поместьем площадью в 22 тысячи квадратных метров владел Дэвид Духовны с семьей, но в 2008 году усадьба перешла во владение Гибсона, сообщает Daily Mail.

На территории поместья проложены тропинки с подсветкой, ведущие к Тихому океану. Здесь же расположился гостевой дом с бассейном и спортзалом. Риэлтор не указывает причину продажи, но по общему мнению актер просто задержался в Средневековье и слишком устал от рыцарской романтики.