Кличко грозит тюрьма за тайные особняки

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко. Его подозревают в сокрытии недвижимости, не указанной в электронной декларации.

Уголовное дело против киевского мэра возбуждено по статье "Декларирование недостоверной информации", передает украинское "Радио Свобода". Расследование началось после обращения в правоохранительные органы активистов общественной организации "Центр противодействия коррупции".

Примечательно, что обвинение строится на материалах журналистского расследования в рамках программы "Схемы", которая вышла в эфир еще в 2016 году. Сотрудники СМИ установили, что мэр Киева не указал в электронной декларации информацию об имениях в Гамбурге и Лос-Анджелесе, которыми пользуется его семья, пишет "Газета.ру".

Активисты безуспешно обратились в НАБУ с требованием возбудить уголовное дело против Кличко еще в 2016 году. Позднее юристы из "Центра противодействия коррупции" обжаловали бездеятельность Бюро в судебном порядке, где они также получили отказ. Они добились своего лишь в Апелляционном суде Киева, который обязал НАБУ начать производство.

Отметим, что нарушителю за указание недостоверной информации об имеющейся недвижимости грозит уголовная ответственность. Согласно украинскому законодательству, теперь Виталия Кличко могут приговорить к штрафу или заключению под стражу на срок до двух лет.

Напомним, ранее экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала, что в ее практике в одном из уголовных дел фигурировал киевский мэр Виталий Кличко. Стражи порядка заинтересовались им в рамках расследования умышленного убийства Андрея Нечепуренко. "Потерпевший работал в большом комплексе отдыха и спорта в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области, принадлежащем Кличко", – поделилась депутат Госдумы.