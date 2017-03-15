Шикарный особняк Януковича в Ростове охраняет полиция

Адвокат бывшего украинского президента Виктора Януковича Виталий Сердюк сделал официальное заявление о месте проживания политика. Он рассказал, что бывший глава государства находится в Ростове-на-Дону.

Журналисты сняли шикарный дом экс-президента на видео. Спрятанный за высоким забором трехэтажный коттедж находится в элитном поселке, под наблюдением видеокамер.

Интересно, что по данным Генпрокуратуры Украины, по адресу проживания Януковича зарегистрированы складские помещения. Однако дом бывшего украинского лидера на склад вовсе не похож.

Ранее говорилось о том, что Виктор Янукович проживает в Сочи. Как писали Dni.ru, в элитном Хостинском районе был обнаружен деревянный особняк, который, как предположили местные жители и СМИ, принадлежит экс-президенту Украины.

Напомним, в октябре прошлого года киевский телеведущий и писатель Дмитрий Гордон заявил, что беглый экс-президент "находится в запое на своей даче в Сочи и никого не принимает". При этом Гордон отказался раскрывать свои источники информации, подчеркнув, что отвечает за сказанные слова.

Ранее бывший президент Украины Виктор Янукович дал показания в ростовском суде. Перед допросом он назвал своим постоянным местом проживания Ростов-на-Дону. Точный адрес украинскому президенту разрешили не называть в целях безопасности.

Отметим, по данным Генпрокуратуры Украины, Янукович получил свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России. Оно было выдано УФМС России по Ростовской области 26 ноября 2015-го сроком на один год. Позже срок действия документа был продлен до ноября 2017-го.