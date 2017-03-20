Как беглец Вороненков озолотился на кожаном диване
Одним из эпизодов мошенничества стало незаконное переоформление двухэтажного здания кондитерской фирмы "Тома" в центре столицы. Участвовали в темной схеме несколько человек, включая гендиректора "Томы" Марину Владимирскую, которая хотела отнять здание у бизнесмена Отари Кобахидзе.
В деле предложили поучаствовать и Денису Вороненкову, который везде "имел связи". Примечательно, что обогатиться опальному депутату помог диван.
"Чтобы подать фиктивные документы в налоговую инспекцию, участники аферы увеличили уставный капитал "Томы", внеся в ее активы кожаный диван за 20 тысяч рублей. Под этим "соусом" сообщники Вороненкова ввели в число владельцев здания подставного акционера Илью Щербака, а настоящий учредитель Отари Кобахидзе остался без возможности принимать решения", – цитирует близкий к следствию источник сайт "Комсомольская правда". Затем здание на Международной улице, 38 рыночной стоимостью 127 миллионов рублей аферисты продали за 20 миллионов.
Вороненков объявлен в федеральный розыск по уголовному делу о мошенничестве.— Yudin Vyacheslav (@dupel90) 17 февраля 2017 г.
Максакова и её супруг Вороненков перебрались в Украину. pic.twitter.com/QDEwmJ1ndN
По данным следствия, сделкой руководил Вороненков. Именно он платил за подделку необходимых документов и давал деньги на взятки чиновникам. В итоге он потратил на это 75 тысяч долларов. Показания на экс-депутата дали его же подельники. По их словам, Вороненков распределял прибыль в этой сделке и обещал договориться с полицией и прокуратурой. На продаже здания Вороненков выручил 20 миллионов рублей, присвоив себе 6,4 миллиона.
Напомним, в 2014 году в отношении Дениса Вороненкова возбудили уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц". По данным следствия, он участвовал в махинациях с особняком в центре Москвы. В 2017 году депутата объявили в федеральный розыск, после чего он вместе с женой Марией Максаковой скрылся на территории Украины.
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