Как беглец Вороненков озолотился на кожаном диване

Следственный комитет России (СКР) уточнил данные об ущербе, который нанес сбежавший на Украину с супругой бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Согласно обновленным данным, он заработал 7,6 миллиона рублей, вложившись в незаконные операции с недвижимостью.

Одним из эпизодов мошенничества стало незаконное переоформление двухэтажного здания кондитерской фирмы "Тома" в центре столицы. Участвовали в темной схеме несколько человек, включая гендиректора "Томы" Марину Владимирскую, которая хотела отнять здание у бизнесмена Отари Кобахидзе.

В деле предложили поучаствовать и Денису Вороненкову, который везде "имел связи". Примечательно, что обогатиться опальному депутату помог диван.

"Чтобы подать фиктивные документы в налоговую инспекцию, участники аферы увеличили уставный капитал "Томы", внеся в ее активы кожаный диван за 20 тысяч рублей. Под этим "соусом" сообщники Вороненкова ввели в число владельцев здания подставного акционера Илью Щербака, а настоящий учредитель Отари Кобахидзе остался без возможности принимать решения", – цитирует близкий к следствию источник сайт "Комсомольская правда". Затем здание на Международной улице, 38 рыночной стоимостью 127 миллионов рублей аферисты продали за 20 миллионов.

Вороненков объявлен в федеральный розыск по уголовному делу о мошенничестве.



Максакова и её супруг Вороненков перебрались в Украину. pic.twitter.com/QDEwmJ1ndN — Yudin Vyacheslav (@dupel90) 17 февраля 2017 г.

По данным следствия, сделкой руководил Вороненков. Именно он платил за подделку необходимых документов и давал деньги на взятки чиновникам. В итоге он потратил на это 75 тысяч долларов. Показания на экс-депутата дали его же подельники. По их словам, Вороненков распределял прибыль в этой сделке и обещал договориться с полицией и прокуратурой. На продаже здания Вороненков выручил 20 миллионов рублей, присвоив себе 6,4 миллиона.

Напомним, в 2014 году в отношении Дениса Вороненкова возбудили уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц". По данным следствия, он участвовал в махинациях с особняком в центре Москвы. В 2017 году депутата объявили в федеральный розыск, после чего он вместе с женой Марией Максаковой скрылся на территории Украины.