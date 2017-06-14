Срок строительства жилья в Москве сократится на треть

Как рассказал глава градостроительного комплекса столицы
Марат Хуснуллин, в настоящее время на строительство здания здание в 20 тысяч
квадратных метров, отводится два года. При этом, по его словам, городские
застройщики могут возводить дома быстрее – за 15 месяцев.
Однако на практике период от идеи до сдачи растягивается на четыре года и больше. "За это время надо пройти 112 процедур, 66 из которых регламентируются разными федеральными законами" – рассказал столичный чиновник.
"Если в два раза уменьшить количество согласований, на треть можно сократить время возведения дома".
Марат Хуснуллин подчеркнул, что при реализации программы реновации каждый год у строителей и властей города на вес золота. Это связано с тем, пояснил он, что уже фактически отслужившие свое дома надо успеть разобрать до того, как они начнут разваливаться. В противном случае, сказал глава градостроительного комплекса, людей надо будет переселять уже в срочном порядке.
И тогда спрашивать: "Куда бы вам хотелось переехать?" – уже никто не будет. "По закону об аварийном жилье переселяют туда, где у города в данный момент есть свободные квартиры. И это может быть не то что другой район – другой округ", – сказал "Аргументам и фактам" Хуснуллин.
В рамках реновации город на месте снесенных пятиэтажек будет возводить благоустроенные районы со всей необходимой инфраструктурой (включая социальные и коммерческие объекты). Речь идет о 20‑30 миллионах квадратных метров. При этом, городские власти уверены, что прироста населения ожидать не стоит – оно перераспределится внутри города. Что касается срока реализации, то речь идет о 15-17 годах.
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