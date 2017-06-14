Москва потратит на реновацию три триллиона рублей

Уже в будущем году на программу переселения из хрущевок в новые квартиры город выделит 96 миллиардов рублей. Всего же в ближайшие 15-20 лет на реализацию проекта реновации понадобится три триллиона рублей. Об этом сообщил глава столичного градостроительного комплекса Марат Хуснуллин.



Он отметил, что проблем с финансами у Москвы нет. К тому же, по его словам, существует большое количество активов, которые можно превратить в деньги. Кроме того, город скоро получит возможность заметно сэкономить на крупном строительстве.

"В течение трех лет заканчиваем "тяжелые" стройки. Мы же на одно метро 150-170 миллиардов в год тратим, – цитируют Хуснуллина "Аргументы и факты". – К 2020 году сдадим Третий пересадочный контур. Завершим Северо-Восточную и Северо-Западную хорды".

"Высвободятся колоссальные ресурсы".

При этом, столичный чиновник подчеркнул, что после завершения этих объектов и метро, и дороги будут продолжать строиться, но уже не такими темпами. "У нас транспортная программа расписана на три года вперед, а это значит, что минимум на три года (а фактически на 4-5 лет) мы понимаем, куда какие средства потратим. И если оценить прошедшие шесть лет, мы практически на всех стройках укладываемся в заявленные сроки", – сказал Марат Хуснуллин.