Стали известны первые результаты голосования по сносу пятиэтажек

Директор многофункциональных центров "Мои документы" Елена Громова рассказала о предварительных итогах голосования по поводу сноса пятиэтажек. По ее словам, жители более чем 60 районов столицы единогласно поддерживают инициативу местного правительства, сообщает НТВ.ru.

Голосование вызвало у москвичей большой интерес, рассказала Громова. Активность граждан в МФЦ превысила ожидаемую на 20%, передает сайт радиостанции "Говорит Москва".