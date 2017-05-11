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Недвижимость

На Украине у депутата нашли 586 квартир

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Депутат городского совета в Киевской области указал в декларации 586 квартир. При этом, парламентарий подчеркнул, что такое количество недвижимости приобрел на честно заработанные деньги.
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Данные об имуществе депутата совета города Ирпень Игоря Оверко были опубликованы сайтом Национального агентства по предупреждению коррупции, сообщает украинское издание "Честно". По информации портала, в прошлом году член партии "Новые лица" продал 400 квартир.

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Теперь Оверко является собственником оставшихся 186 квартир. По подсчетам издания, за продажу недвижимости депутат выручил более 50 миллионов гривен (примерно 110 миллионов российских рублей).

Помимо квартир, парламентарий также является владельцем четырех жилых домов, 18 земельных участков. Кроме того, на его счету солидный размер сбережений – около 16 миллионов гривен (примерно 35 миллионов рублей).  

При этом, сам Оверко подчеркивает, что является одним из немногих депутатов, которые честно задекларировали все свои доходы. Политик настаивает на том, что все имущество заработал исключительно собственным трудом. 

"Я занимаюсь строительством. Сюда я вкладываю все средства. В семье я главный гастарбайтер, на семью зарабатываю в основном я, содержу жену и двое детей", – заявил изданию депутат. 

По информации портала, Игорь Оверко в свободное от политической жизни время является руководителем и соучредителем строительной фирмы "Синергия".  "Эта организация построила свои жилищные комплексы вплотную к памятнику природы, 600-летнему дубу, и использует его как рекламу для продажи собственных квартир", – отмечает издание. 

Автор: Светлана Сидорчук11 мая 2017, 21:52

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