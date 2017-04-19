Застройщики провалили программу ЖРС в Татарстане

В Татарстане провалено выполнение программы "Жилье для российской семьи" (ЖРС). По данным Счетной палаты, программа в регионе реализована лишь на 4,2%. В эксплуатацию введено 0,063 млн "квадратов" жилья экономкласса из запланированных 1,5 млн.

В октябре 2014 года конкурсная комиссия Республики Татарстан отобрала для участия в программе "Жилье для российской семьи" восемь застройщиков, которые планировали возвести 1,2 миллиона квадратных метров жилья. В их числе оказалось и ООО "Стройком". Компания обязалась до конца 2017 года ввести в эксплуатацию 100 тысяч квадратных метров жилья экономического класса комплексе "Яшьлек" в Куюках в Пестречинском районе.



По состоянию на 1 апреля 2017 года жилье, заявленное к участию в программе застройщиком, не введено. Пока построено лишь 4 дома, еще два в процессе. Сейчас "Стройком" обещает, что новоселье участники программы справят к 1 июля, хотя срок сдачи первой очереди был назначен на май 2016 года

По программе предполагается, что застройщикам будут компенсировать затраты на подведение коммуникаций – по 4 тысячи рублей за каждый квадратный метр построенного жилья. Однако согласно условиям программы ЖРС, компания получает финансирование на цели выкупа после ввода в эксплуатацию до 31 декабря 2017 года всего заявленного жилья и продажи до середины 2018 года не менее 50% от объема введенного в эксплуатацию жилья участникам программы. Попав в сложную ситуацию, застройщики решили воспользоваться волной негативной информации в СМИ в адрес программы ЖРС и теперь пытаются переложить вину в срыве сроков на федеральные власти.