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Собянин: На севере Москвы ввели 39 домов по программе реновации

Собянин: На севере Москвы ввели 39 домов по программе реновации
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Одновременно идет строительство социальной инфраструктуры.

В Северном административном округе Москвы ввели в эксплуатацию 39 домов по программе реновации, 38 уже передали под заселение. В новое жилье переехали 16,9 тысячи человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в настоящее время на севере Москвы строится 30 домов по реновации. Столько же корпусов находятся в процессе проектирования.

"Одновременно с программой реновации идет развитие социальной инфраструктуры", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Так, в районе Ховрино скоро откроется учебный корпус на 500 мест. В Западном Дегунине возводится корпус школы №2098, запланировано строительство детского сада. Еще одно дошкольное учреждение появится в Левобережном.

В районах Восточное Дегунино появится образовательный комплекс, в Дмитровском – общеобразовательная школа. В Головинском построят поликлинику и спортивный комплекс.

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"

Современное жилье по реновации получили уже более 150 тысяч человек, рассказал ранее мэр Москвы на встрече с президентом России Владимиром Путиным. К 2027 году в новые квартиры переедут еще 350 тысяч участников программы.

Программа реновации утверждена в августе 2017 года. Обладателями жилья класса комфорт в новостройках станут около миллиона человек. Переселение завершится в 2032 году.

7 марта 2024, 12:13
Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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